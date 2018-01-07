У берегов Китая при столкновении танкера и сухогруза пропали десятки человек

При столкновении танкера с сухогрузом в Восточно-Китайском море 32 человека пропали без вести. Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла вечером 6 января. Столкновение случилось в 160 милях от Шанхая. Перевозящий нефть танкер Sanchi, зарегистрированный в Панаме, следовал из Ирана в Южную Корею. На его борту находилось 136 тысяч тонн конденсата. Это эквивалент примерно одного миллиона баррелей нефти на сумму 60 миллионов долларов по действующему курсу. Танкер столкнулся с грузовым судном CF Crystal, зарегистрированным в Гонконге и перевозившем 64 тонны зерна. В итоге на нем начался пожар.

Спасателям удалось полностью эвакуировать команду сухогруза в составе 21 человека. Поиски экипажа танкера продолжаются.