В Москве 7 января температура приблизилась к рекордным значениям

В праздничное воскресенье температура в Москве снова приблизилась к рекордным отметкам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отметили в Гидрометцентре, базовая столичная метеостанция на ВДНХ в 8:00 мск зафиксировала температуру плюс 2,7 градуса. «Это всего на 0,8 градуса меньше абсолютного рекорда для 7 января за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», — сообщил сотрудник метеослужбы.

Температурный максимум в прошлый раз был зафиксирован в этот день в 2007 году. Тогда температура в столице поднялась до плюс 3,5 градуса. «3,5 градуса тепла было в 2007 году, в 13:00 мск сегодня также было 3,5 градуса», — сообщил дежурный центра.

Однако в ближайшее время столицу ожидает резкое похолодание. Уже в ночь на 8 января в столице похолодает до минус 4, а в Подмосковье — до минус 7 градусов.