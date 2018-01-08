Снятая с рейса «Аэрофлота» жена Аршавина представлялась майором ФСБ

Пресс-служба департамента общественных связей российской авиакомпании «Аэрофлот» сообщила о снятии с рейса Москва-Алматы супруги известного футболиста Андрея Аршавина – Алины Аршавиной – и ее детей. Причиной стало «деструктивное поведение» женщины, передает агенство «Москва».

«С рейса SU1946 Москва-Алматы была снята пассажирка бизнес-класса А.Аршавина с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Решение о снятии пассажиров было принято командиром воздушного судна», – говорится в заявлении представителей «Аэрофлота».

В пресс-службе уточнили, что Алина Аршавина нарушила договор перевозки пассажиров, купив для няни своих детей билет в эконом-класс, а потом попытавшись пересадить ее в бизнес-класс под предлогом необходимости пребывания с детьми. При этом супруга футболиста, как подчеркнули в «Аэрофлоте», игнорировала требования экипажа о необходимости следовать правилам авиаперевозчика.

Кроме того, Аршавина не выполняла инструкции бортпроводников при подготовке самолета к взлету: один из ее детей в момент начала движения воздушного судна не был пристегнут ремнем безопасности, а за 200 метров до взлетно-посадочной полосы жена футболиста отстегнулась сама и «продолжала игнорировать требования экипажа», несмотря на «неоднократное предупреждение о недопустимости подобных действий» и соответствующее письменное предписание.

«В рапорте старшего бортпроводника отмечается, что А.Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж», – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Алину Аршавину высадили из самолета в московском аэропорту Шереметьева из-за конфликта с сотрудницей «Аэрофлота», возникшего, по одной из версий, из-за хождения пассажирки по салону во время движения самолета.