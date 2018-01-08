Минобороны предупредило о возможности террористов атаковать дронами «все страны»

Российское министерство обороны обнародовало установленные подробности атаки беспилотников на сирийский военный аэродром Хмеймим, где размещена авиация ВКС РФ, и военную базу в Тартусе.

Сами дроны были перехвачены (шесть – средствами радиоэлектронной борьбы, семь – находящимися на круглосуточном боевом дежурстве штатными зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С»), их данные расшифрованы, в результате удалось установить точное место запуска, передает «Интерфакс».

Из перехваченных дронов три удалось взять под контроль и посадить для дальнейшего изучения, а еще три сдетонировали при ударе о землю.

В сообщении силового ведомства говорится, что для нападения «террористами впервые массированно использовались беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS».

По мнению Минобороны РФ, доступ террористов к технологиям такого уровня свидетельствует о наличии у них реальной возмжности «проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране» на дальности порядка 100 километров.

Ранее в российском силовом ведомстве заявили, что террористы могли получить БПЛА с такими характеристиками только от «развитой страны», обладающей конкретными технологиями.