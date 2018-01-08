Советника Трампа с позором выгнали из эфира CNN

На телешоу State of the Union в эфире CNN ведущий программы Джейк Тэппер крайне жестко обошелся с одним из своих собеседников – советником президента США Стивеном Миллером, фактически выдворив его из студии. Поводом для конфликта между ними стала книга «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа», написанная журналистом Майклом Вулфом и подвергшаяся резкой критике со стороны главы государства.

Тэппер задал Миллеру ряд вопросов по этой книге, после чего попросил дать оценку психическому состоянию Трампа на основании опубликованного им твита, в котором президент США назвал себя «очень стабильным гением». В ответ советник главы Белого дома обвинил телеведущего в создании «отравляющей атмосферы» и распространении фейковых новостей, а потом перебивал, не давая спрашивать дальше.

По словам Миллера, CNN не смог предоставить ему даже трех минут на объективный информативный рассказ о происходящем в Белом доме и Овальном кабинете. После этого Трэппер прервал интервью и дал советнику президента понять, что ему пора покинуть студию.

«Есть только один зритель, о котором вы беспокоитесь сейчас, и вы ведёте себя как подобострастный личный секретарь, чтобы ему угодить. Я потратил впустую достаточно времени наших зрителей», — объяснил свое решение телеведущий.

Business Insider со ссылкой на свои источники из числа сотрудников телеканала утверждает, что Миллер долго не желал покидать CNN, и даже пришлось вызывать охрану здания, чтобы его выпроводить.

Напомним, CNN является одним из тех американских СМИ, которые президент США последовательно обвиняет в фабрикации и распространении fake news, направленных против него и в пользу его соперницы на выборах – кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.