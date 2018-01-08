ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев

Российский Центризбирком накануне, 7 января, закончил принимать документы от предполагаемых участников президентских выборов «в порядке самовыдвижения», передает «Интерфакс»со ссылкой на сообщение самого ЦИКа. Документы от кандидатов, выдвигаемых политическими партиями, можно подавать до полуночи 12 января.

«С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от граждан, решивших баллотироваться на выборах Президента России в порядке самовыдвижения, при этом подали документы на рассмотрение только пятнадцать таких кандидатов», – говорится в этом сообщении.

В последний день, отведенный для приема документов, в Центризбирком обратились пятеро самовыдвиженцев. Семерым самовыдвиженцам, подавшим документы за все время их приема, ЦИК отказал в регистрации инициативных групп избирателей, которые были готовы действовать в их поддержку.

«С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 21 уведомление от политических партий о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов", – добавили в пресс-службе избирательной комиссии.

Ранее стало известно, что зарегистрированный в качестве самовыдвиженца действующий глава государства Владимир Путин уже набрал максимально допустимое количество средств в избирательном фонде – 400 млн рублей. Из них частное пожертвование было только одно – в размере порядка 30 тысяч рублей, а остальные средства внесла «Единая Россия» и поддерживающие ее региональные фонды развития.