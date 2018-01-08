Минобороны намекнуло на происхождение атаковавших Хмеймим дронов

Российское министерство обороны выдвинуло гипотезу о том, что террористы могли получить беспилотники для атаки на сирийскую военную авиабазу Хмеймим только от «развитой страны», пишут «Известия» со ссылкой на сообщение силового ведомства.

В этом сообщении уточняется, что речь идет о стране, располагающей «высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах».

Минобороны РФ располагает информацией о том, что атаковавшие Хмеймим дроны были оснащены «барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты», а также взрывными устройствами с «взрывателями иностранного производства».

Напомним, ранее сообщалось о том, что российским военным удалось предотвратить нападение беспилотников на сирийский аэродром, куда дроны прилетели со стороны Латакии. В Минобороны предположили, что атака была организована запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» и направлена на причинение вреда дислоцированной в Хмеймиме российской авиационной технике.