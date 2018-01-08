Генерал США приписал России вмешательство в выборы президента Мексики

Американский генерал Герберт Макмастер утверждает, что российские власти планируют «дезориентировать» мексиканских избирателей, которым в июле предстоит голосовать за кандидатов на пост нового президента страны.

По словам представителя Пентагона, уже зафиксированы «первые признаки вмешательства» России в избирательный процесс в Мексике, пишет американская интернет-газета The Hill.

«Что касается России, то нас очень беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде, в том числе применение в них киберинструментов», — заявил Макмастер (цитата по «Известиям»).

Напомним, впервые обвинения в том, что российские власти предпринимали попытки повлиять на ход президентских выборов, прозвучали после проигрыша кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон ее сопернику-республиканцу Дональду Трампу, которого многие называли «выгодным России» претендентом на пост главы Белого дома. С этим вмешательством, которое официальная Москва по-прежнему считает недоказанным, связан ряд санкций, введенных США в отношении РФ.