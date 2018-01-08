В крови актера из фильма «Один дома» нашли «целую аптеку»
Американский актер Джон Херд, известный российскому зрителю по роли главы семейства из новогодней комедии «Один дома», на момент смерти находился под воздействием нескольких наркотических веществ, сообщает инернет-портал TMZ со ссылкой на близкий к следствию источник.
По его словам, результаты токсикологической экспертизы оказались шокирующими: в крови 71-летнего актера, скончавшегося в июле 2017 года, была обнаружена «целая аптека» – трамадол, оксикодон, оксиморфон, ксанакс, бупренорфин, фентанил и гидроморфон.
В сообщении отмечается, что за 2 дня до смерти Херд перенес хирургическую операцию на спине, а некоторые из препаратов, найденных в его крови, применяются в качестве обезболивающих – но, как правило, по одному.
Источник также рассказал, что медики пытались реанимировать Херда с помощью наркана – антагониста опиоидных рецепторов, применяемого для противодействия эффектам, связанным с наркотической зависимостью.
Ранее судебно-медицинская экспертиза установила, что непосредственной причиной смерти актера стал сердечный приступ, связанный с дисфункцией сердечно-сосудистой системой. Информации о том, как на состояние Херда повлияли наркотические средства, в документах о вскрытии нет.