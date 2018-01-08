Из горящего общежития в Тюмени вывели более сотни жильцов
Из горящей тюменской девятиэтажки на улице Олимпийской, где находится пансионат для малосемейных, эвакуированы 138 человек, включая двух детей, еще 23 человека спасены пожарыми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области.
Возгорание началось на фасаде, где воспламенился утеплитель. Площадь пожара достигла 700 квадратных метров, ему был присвоен второй номер сложности.
По словам источника в тюменских экстренных службах, для жильцов горящего общежития подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Колос», рассчитанный на 180 человек. Life со ссылкой на медиков сообщает, что в результате пожара пострадал по меньшей мере один жилец дома, его госпитализировали в Первую городскую больницу.
Публикация от Сюникаева Линара (@ld2608)Янв 8, 2018 at 6:07 PST
В экстренных службах заверили, что мониторинг состояния воздуха ведется непрерывно, и предельно допустимые концентрации вредных веществ в связи с пожаром не превышены.