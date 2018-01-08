Избирательный фонд Путина превысил допустимый максимум

Избирательный фонд, сформированный после регистрации действующего президента РФ Владимира Путина в качестве участника борьбы за пост главы государства, подал первый отчет – в нем говорится, что по данным на 5 января 2018 года на проведение избирательной кампании кандидата-самовыдвиженца собрано больше 400 млн рублей.

Это допустимый максимум, он в случае с Путиным превышен примерно на 31 тысячу рублей, но по закону кандидат имеет право вернуть любое из пожертвований. Если дело дойдет до второго тура, закон «О выборах» позволяет вышедшим в него участникам собрать еще по 100 млн рублей.

Соответствующие сведения переданы Сбербанком, в котором будущие кандидаты в президенты имеют право открывать специальные счета для финансирования своего участия в предвыборной гонке, и опубликованы РИА Новости. Отметим, что разрешение на создание фонда российский лидер получил 28 декабря, то есть все средства были собраны за десять дней.

Подавляющее большинство средств на счет Путина внесено 23 организациями – политической партией «Единая Россия» и фондами поддержки регионального сотрудничества и развития, представляющих разные субъекты федерации, которые, как ранее сообщал РБК, аффилированы с ЕР. Зафиксировано только одно частное пожертвование – оно составило 30 тысяч рублей, имя жертвователя в отчете Сбербанка не указано. Размеры остальных пожертвований составляют 2-28 млн рублей, из которых свыше 9 млн рублей уже потрачено на изготовление агитационных материалов.

На втором месте по размеру избирательного фонда сейчас является выдвинутый Либерально-демократической партией России (ЛДПР) Владимир Жириновский – у него на счету около 200 млн рублей. Телеведущая Ксения Собчак и бизнес-омбудсмен Борис Титов собрали по 20 млн рублей, а сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский – 15 млн рублей.