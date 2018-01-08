В бундестаге предложили ограничить полномочия канцлера двумя сроками

Полномочия канцлера ФРГ могут быть ограничены до двух сроков пребывания на посту. С таким предложением выступил вице-президент бундестага Томас Опперман, возглавляющий парламентскую фракцию Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Канцлер — самая тяжелая работа в Германии», — констатировал политик, пояснив, что после десяти лет управления страной становится крайне сложно «находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия, вряд ли возможно», передает Welt.

С другой стороны, Опперман допустил возможность продления самого срока канцлерских полномочий – с нынешних четырех до пяти лет. На данный момент законодательство Германии не ограничивает количество сроков и общую продолжительность пребывания одного человека на посту главы государстваю Действующий лидер ФРГ Ангела Меркель занимает свой пост уже три срока подряд, в течение 12 лет, впервые заняв его в 2005 году и впоследствии дважды переизбравшись – в 2009 году и в 2013 году.