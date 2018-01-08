Фильму Звягинцева не дали «Золотой глобус»

Накануне ночью в Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения кинематографической премии «Золотой глобус», часто именуемой журналистами «генеральной репетицией «Оскара».

Первый приз – награду в номинации «Лучший драматический фильм» – получила картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, который также удостоился «Золотого глобуса» за лучший сценарий, передает РБК.

Тот же фильм принес Милдред Хейз награду за лучшую женскую роль. Аналогичную премию среди актеров-мужчин получил Гэри Олдмен за сыгранного им в «Темных временах» Уинстона Черчилля.

В номинации «Лучший режиссер» победа осталась за Гильермо дель Торо, представившего на конкурс свою «Форму воды».

Лучшей в категории комедий и мюзиклов признана «Леди Берд» Греты Гервиг, анимационным фильмом – «Тайна Коко», среди мини-сериалов – «Большая маленькая ложь» (а Николь Кидман за участие в нем была названа лучшей актрисой в этом жанре), лучшим драматическим сериалом – «Рассказ служанки» (Элизабет Мосс за главную роль в нем удостоилась звания лучшей актрисы в этом жанре).

Лучшим актером драматического сериала сочли Стерлинга Брауна («Это мы»), мини-сериала – Юэна Макгрегора (третий сезон «Фарго»).

Российский режиссер Андрей Звягинцев, чья «Нелюбовь» претендовала на победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», остался без награды – ее присудили фильму «На пределе» совместного немецко-французского производства. Впрочем, у киноленты еще есть шанс получить кинопремию мирового уровня: 4 марта в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения «Оскара», в шорт-лист которого «Нелюбовь» входит как раз по номинации «Лучшая картина на иностранном языке».