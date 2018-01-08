Голикова призвала пересмотреть систему страховых взносов работодателей

Глава российской Счетной палаты Татьяна Голикова высказала мнение о необходимости пересмотреть ряд условий, связанных со страховыми взносами работодателей за своих работников, передает ТАСС со ссылкой на ее интервью, которое выйдет в завтрашнем номере «Российской газеты».

По словам Голиковой, требуется внести изменения в сам порядок взимания и обсудить размеры ставок, а также проанализировать практику распределения собранных взносов между Пенсионным фондом России, Фондом социального страхования и Фондом обязательного медицинского страхования.

Особый акцент председатель Счетной палаты РФ сделала на льготах по страховым взносам: она отметила, что эти послабления затрагивают многие сферы деятельности в различных отраслях, однако «нет оценки эффективности этих льгот, с точки зрения развития тех сфер, в которых они применяются».

Голикова напомнила, что «для работников, где существуют сниженные ставки страховых взносов, федеральный бюджет потом компенсирует выплату пенсий», но «если льготы эффективны, тогда нужно выстраивать цивилизованные отношения с федеральным бюджетом». В частности, считает глава Счетной палаты, в нынешней ситуации остается непонятным, как и в каком размере должен идти трансферт для последующей выплаты пенсий – «и вообще должен ли».