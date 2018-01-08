Иран пригрозил МАГАТЭ разрывом сотрудничества из-за США

Иран предупредил МАГАТЭ о возможном пересмотре своего решения сотрудничать с этой организацией, если Соединенные Штаты не выполнят свои обязательства в рамках заключенной в 2005 году «ядерной сделки», передает Reuters.

«Если США не станут выполнять обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, Исламская республика Иран может принять решения, которые затронут ее текущее сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)», – цитирует агентство заявление президента иранской Организации по атомной энергии Али Акбара Салехи.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф предупредил о намерении организовать «консультативное совещание» с представителями трех стран, входящих в Евросоюз, по вопросам соблюдения условий ядерного соглашения.