Обвиняемый в подрыве автобуса ФК «Боруссия» сознался на суде

Гражданин РФ Сергей В. признался в подрыве автобуса немецкой футбольной команды «Боруссия» в ходе слушаний по его делу в Дортмундском суде, пишет газета Süddeutsche Zeitung. Подсудимый заявил, что глубоко сожалеет «о своем поведении», но при этом заверил в отсутствии у него намерений причинить кому-либо вред. По словам Сергея В., он намеренно установил бомбу у автобуса таким образом, чтобы при взрыве никто не пострадал.

Адвокат обвиняемого также подчеркнул, что атака на автобус «Боруссии» не была целенаправленной, и поэтому «только два из сотни металлических фрагментов проникли в транспортное средство», хотя «автобус немаленький».

Напомним, взрыв возле «командного» автобуса ФК «Боруссия» прогремел 11 апреля – накануне четвертьфинального матча Лиги чемпионов, в котором немецкая команда должна была встретиться с «Монако». В результате ЧП был ранен защитник Марк Бартра.

Следователи практически сразу же исключили версию теракта и предположили, что взрыв устроил желающий заработать на падении акций Borussia Dortmund GmbH. Изучив данные об операциях на бирже, предшествовавших атаке, и сверив их со списками постояльцев отеля, вблизи которого произошло ЧП, они вышли на Сергея В. У обвиняемого помимо российского есть еще и гражданство ФРГ.