«Техмаш» назвал срок поставки авиабомбы «Дрель» в армию РФ

В нынешнем году российкая армия может получить на вооружение авиабомбу новой модели – под названием «Дрель», передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора концерна «Техмаш» Владимира Лепина.

«Государственные испытания нового базового образца планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами начались в 2016 году», – сообщил он, добавив, что разработка и испытания новой модели авиабомбы проводятся по заказу министерства обороны РФ.

«Дрель» будет принята на вооружение сразу же после того, как ее испытания будут признаны успешно завершенными.

Кроме того, в нынешнем году должны завершиться общевойсковые испытания автоматического гранатометного комплекса «Балкан», который, как утверждает Лепин, «по основным характеристикам превышает лучшие мировые аналоги данного вида вооружения». В настоящее время «Техмаш» проводит его усовершенствование с целью повысить эксплуатационные характеристики дневно-ночного прицела, патронной ленты, снаряжательной машинки и других составных частей комплекса.