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08 января 2018, 09:02
Мемория

Мемория. Степан Макаров

Вице-адмирал Степан Макаров
Вице-адмирал Степан Макаров

8 января 1849 года родился океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал Степан Макаров.

Личное дело

Степан Осипович Макаров (1849 – 1904) родился в Николаеве, в семье офицера военно-морского флота. Когда ему было десять лет, семья переехала на новое место службы отца, в Николаевск-на-Амуре, где Степан Макаров поступил в морское училище.

В июле 1863 года – мае 1864 года Степан Макаров совершает учебное плавание на клипере «Абрек», а затем на флагманском корвете «Богатырь» в Сан-Франциско. В 1865 году Макаров оканчивает Николаевское морское училище и назначается штурманом в плавание на пароходе «Америка», вскоре его переводят в Тихоокеанскую эскадру на корвет «Варяг», а через год он назначен на флагманский корабль «Аскольд», отправляющийся в Кронштадт.

В Санкт-Петербурге 14 июля 1867 года Макаров становится гардемарином Морского кадетского корпуса. В том же году в «Морском сборнике» печатается его первая научная статья «Инструмент Аткинса для определения девиации в море». В 1867 – 1869 году совершает учебное плавание на фрегате «Дмитрий Донской». По окончании похода. 24 мая 1869 года, Макаров получает чин мичмана и назначается вахтенным начальником на броненосную лодку «Русалка». В ноябре того же года переходит на паровую шхуну «Тунгус», отправляющуюся на Дальний Восток. 1 января 1871 года Макаров получил чин лейтенанта, а в декабре его вновь переводят в Петербург.

Во время русско-турецкой войны Макаров командует пароходом «Великий князь Константин», который по разработанному им проекту был переоборудован в минный транспорт, или, как говорили в то время, «пароход активной обороны». Пароход служил базой для четырех минных катеров: «Чесма», «Синоп»,  «Наварин», «Минер» (позже «Сухум») и двух миноносок. 28 мая 1877 года минными катерами с парохода «Великий князь Константин» был подорван у Сулина турецкий броненосец «Иджалие» в – это стало первым в истории русского флота применением минно-торпедного оружия в морском бою и вторым в мире после случая торпедирования подводной лодкой «Ханли» корабля северян во время гражданской войны в США (но тогда лодка затонула).

В июле 1877 года пароход Макарова и его минные катера уничтожают в проливе Босфор три турецких корабля. Затем Макаров оказывает помощь русским войскам у побережья Абхазии. 12 августа близ Сухуми был поврежден турецкий броненосец «Шевкет». В декабре Макаров впервые применяет не шестовые или буксируемые, а самодвижущиеся мины, которые теперь называют торпедами. 14 января 1878 года в Батуми был потоплен турецкий корабль «Интибах» в 700 тонн водоизмещением.

После окончания войны Макаров продолжил службу на флоте. В ноябре 1879 года женился на Капитолине Николаевне Якимовской. В 1880 году выполнил порученную ему задачу по снабжению войск Ахал-Текинской экспедиции пресной водой, доставляя воду на судах из Астрахани в Красноводск. Затем командовал пароходом «Тамань» (1881 – 1882), броненосным фрегатом «Князь Пожарский» (1885), корветом «Витязь» (1886 – 1889). В 1880 году Степан Макаров за океанографические исследования был награжден Малой золотой медалью Русского географического общества, а за труд по течениям проливов Босфор и Дарданеллы получил премию Академии наук.

На «Витязе» Макаров совершает кругосветное плавание, в ходе которого проводятся активные океанографические исследования. Корабль проследовал через Киль, Гётеборг, Портсмут, Брест, Лиссабон, остров Мадейры, острова Зеленого Мыса, Рио-де-Жанейро, Магелланов пролив и достиг Японии. В течение полугода экспедиция проводила исследования в Японском и Охотском морях, посетив Петропавловск и Командорские острова. Заетм «Витязь» отправился в обратный путь через Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное море, Гибралтар и Балтийское море. Научные результаты были изложен позднее в двухтомном труде Макарова «“Витязь” и Тихий океан». За это исследование он был награжден РГО медалью имени Федора Литке.

1 января 1890 года Степан Макаров был произведен в контр-адмиралы с назначением младшим флагманом Балтийского моря. На следующий год назначен на должность главного инспектора морской артиллерии. Совершает поездку за границу для изучения технологий изготовления брони и корабельных орудий. Командовал эскадрой в Средиземном море (1894 – 1895), при угрозе войны с Японией совершил со своими кораблями переход на Дальний Восток. В 1896 – 1898 командовал Практической эскадрой Балтийского моря. Читал в Кронштадте лекции о морской тактике, подготовил доклад в Академии наук об исследовании Северного Ледовитого океана при помощи ледоколов. Летом 1879 года совершил плавание на Шпицберген и далее к берегам Сибири. Добился распоряжения о строительстве ледокола «Ермак». В феврале 1899 года совершил на «Ермаке» плавание на Шпицберген.

В декабре 1899 года Макаров стал главным командиром Кронштадтского порта и военным губернатором Кронштадта. Зимой 1899 – 1900 годов «Ермак» спас крейсер «Громобой», затертый льдами между Петербургом и Кронштадтом. В 1901 году, командуя «Ермаком», Макаров совершил экспедицию на Землю Франца-Иосифа.

После начала русско-японской войны был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой, руководил кораблями при обороне Порт-Артура. В ночь с 30 на 31 марта (13 апреля) 1904 года Макаров находился на борту броненосца «Петропавловск», который вел бой с кораблями японского флота, прикрывая русские миноносцы. В 9 часов 43 минуты «Петропавловск» наткнулся на мину, от взрыва которой сдетонировали боеприпасы, а потом взорвались котлы. Броненосец разломился на две части и затонул. Тело Степана Макарова так и не было найдено.

 

 
Степан Макаров

Чем знаменит

Степан Макаров внес существенный вклад в океанографию, теорию кораблестроения, морскую артиллерию, тактику действий военного флота. Еще во время службы на броненосной лодке «Русалка» он исследовал проблемы непотопляемости кораблей и предложил разделять корабль на водонепроницаемые отсеки, устанавливать магистральные трубопроводы с мощными помпами и ответвлениями в отсеках, использовать специальный пластырь для заделки пробоин, став основоположником теории непотопляемости и живучести корабля. В 1890-х годах Макаров изобрел бронебойные наконечники («наконечники Макарова») для артиллерийских снарядов. В 1897 году опубликовал капитальный труд «Рассуждения по вопросам морской тактики», посвященный основам ведения эскадренного боя кораблями броненосного флота. За короткое время эта работа Макарова была переведена на несколько языков.

 

О чем надо знать

Среди открытий Макарова в области физической географии и океанологии – глубинное течение в проливе Босфор, описанное им в сочинении «Об обмене вод Черного и Средиземного морей». Исследование он проводил в 1881 – 1882 годах, плавая на шлюпке по Босфору, при этом не гребя веслами, а только топя в воде анкерок. От глубины погружения анкерка зависело направление движения шлюпки. Как установил Макаров, в Босфоре имеются два течения: опресненное верхнее из Черного моря в Мраморное со скоростью 1,5 – 2 м/с и соленое нижнее из Мраморного моря в Черное со скоростью 0,9 – 1 м/с. Уже в XXI веке ученые обнаружили, что открытое Макаровым течение продолжается в Черном море «подводной рекой» глубиной около 35 м, шириной 1 км и длиной около 60 км.

Прямая речь

«Милостивый государь, Федор Карлович! Из разговоров с людьми, вернувшимися недавно с Дальнего Востока, я понял, что флот предполагают держать не во внутреннем бассейне Порт-Артура, а на наружном рейде… Пребывание судов на открытом рейде даст неприятелю возможность производить ночные атаки. Никакая бдительность не может воспрепятствовать энергичному неприятелю и в ночное время обрушиться на флот с большим числом миноносцев и даже паровых катеров. Результат такой атаки будет для нас очень тяжел, ибо сетевое заграждение не прикрывает всего борта, и, кроме того, у многих наших судов совсем нет сетей… Японцы не пропустят такого бесподобного случая нанести нам вред. Я даже думаю, что надежда ослабить наш флот ночными атаками была одной из причин объявления войны. Будь у нас в Порт-Артуре большой внутренний рейд, из которого эскадра может выходить во всякую минуту, японцы не так легко решились бы на объявление войны… Вполне понимаю, что пребывание флота на внутреннем рейде Порт-Артура есть зло, но еще большее зло – стоянка на большом рейде, с огромным расходом угля, с крайнем утомлением команд и возможностью больших потерь от минных атак неприятеля… Из двух зол надо выбирать меньшее, а потому я бы считал, что благоразумие требует держать не занятые операциями суда флота во внутреннем бассейне Порт-Артура, уменьшив расход угля до минимума прекращением электрического освещения и другими мерами… Если мы не поставим теперь же во внутренний бассейн флот, то мы принуждены будем это сделать после первой ночной атаки, заплатив дорого за ошибку».
Из написанного на следующий день после начала войны с Японией письма адмирала Макарова управляющему морским министерством адмиралу Авелану с предвидением тех проблем, которые испытал русский флот при Порт-Артуре.

«С самого приезда своего в Порт-Артур, в начале марта, он деятельно принялся за работу: привел в порядок побитую и расстроенную эскадру, поднял военный дух, водворил дисциплину и от всего сердца, не жалея сил, старался восстановить честь флота».
Из японских газет

Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,
Не наносите яростных ударов,
Замрите со склоненной головой
При звуках имени его: Макаров.
Его я славлю в час вражды слепой
Сквозь грозный рев потопа и пожаров.
В морской пучине, там где вал кипит,
Защитник Порт-Артура ныне спит.
Исикава Такубоку Стихотворение на смерть адмирала Макарова (перевод В. Н. Марковой)

 

Семь фактов о Степане Макарове

  • В 1880 году Степан Макаров побратался с генералом Михаилом Скобелевым, обменявшись с ним георгиевскими крестами.
  • В 1895 году Макаров разработал русскую семафорную азбуку.
  • Именем Макарова названы город на Сахалине и подводная котловина в Северном Ледовитом океане.
  • Японский адмирал Хэйхатиро Того, разгромивший русскую эскадру при Цусиме через год после смерти Макарова, читал его книгу «Рассуждения по вопросам морской тактики» и использовал описанные в ней приемы боя.
  • В 1903 году профессор Военно-морской академии Алексей Крылов, будущий академик, читая лекцию о плавучести и остойчивости корабля, имеющего пробоину, объявил, что все сказанное принадлежит не ему самому, а целиком взято «из статей "Морского сборника", охватывающих тридцать лет. Эти статьи подписаны так: "мичман Макаров", "лейтенант Макаров", "флигель-адъютант Макаров", "контр-адмирал Макаров" и "вице-адмирал Макаров"».
  • Одновременно с адмиралом Макаровым на броненосце «Петропавловск» погиб знаменитый художник Василий Верещагин.
  • Первый военный корабль под названием «Адмирал Макаров» появился на русском флоте уже в 1908 году. В дальнейшем такое название носили еще крейсер, большой противолодочный корабль, два ледокола и сторожевой корабль. Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» сейчас входит в состав Черноморского флота, а дизельный полярный ледокол «Адмирал Макаров» базируется во Владивостоке. В 2011 году ледокол сыграл ключевую роль в спасении из ледового плена 15 судов в Охотском море.

Материалы о Степане Макарове

Статья о Степане Макарове в русской Википедии
Степан Макаров в проекте «Хронос»
Биографическая статья
Библиография
А. Н. Крылов об адмирале Макарове

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