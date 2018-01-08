СМИ узнали о встрече высокопоставленных военных из РФ и НАТО

Глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти встретятся в этом месяце в столице Азербайджана Баку, утверждает издание BuzzFeed со ссылкой на свои источники из числа еврочиновников и представителей администрации Белого дома.

Встреч такого уровня между Россией и Североатлантическим альянсом по военной линии не происходило с 2014 года – после воссоединения Крыма с Россией. За все время пребывания предшественника Скапаротти – Филипа Бридлава – на посту главнокомандующего объединенными силами блока в Европе контакты сторон оставались в замороженном состоянии.

Но одной встречей дело не ограничится, утверждает BuzzFeed: по его данным, в январе-феврале помощник президента РФ Владислав Сурков проведет со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером переговоры о ситуации на Донбассе, а заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудит с Томом Шенноном из Госдепартамента США наиболее актуальные проблемы двусторонних отношений.