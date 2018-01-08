Премьер Венгрии назвал беженцев мусульманскими захватчиками Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что беженцы, расселяющиеся на территории Европейского союза, представляют угрозу самому населению ЕС. По словам главы венгерского правительства, нарастание численности мусульман в Европе неизбежно ведет к образованию в ней «параллельных обществ», передает Die Welt.

«Мы не рассматриваем этих людей как беженцев, мы видим в них мусульманских захватчиков. Мультикультурализм — всего лишь иллюзия», – утверждает Орбан в интервью немецкому изданию.

Ранее он не раз предупреждал о том, что беженцы угрожают европейскому населению, поэтому необходимо не принимать их и вовлекать в программы социальной адаптации, а удерживать от пересечения границ ЕС. В частности, Орбан предлагал укрепить внешние рубежи Евросоюза, чтобы избежать нового миграционного кризиса.

В минувшем сентябре официальный Будапешт собирался потребовать от Брюсселя в лице председателя Еврокомиссии компенсации 50% затрат, понесенных Венгрией при строительстве «забора» на границе с целью защиты от нелегальных мигрантов.