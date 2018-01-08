В Петербурге открыли дамбу после отмены угрозы наводнения

Власти Северной столицы распорядились полностью открыть створы дамбы, которую ранее перекрывали в связи с угрозой наводнения. Затворы судопропускных и водопропускных сооружений были открыты сегодня, 8 января, в 08:00 мск, передает «Фонтанка» со ссылкой на Дирекцию комплекса защитных сооружений.

По Кронштадтскому корабельному фарватеру возобновлено движение судов, которое пришлось заблокировать из-за опасных погодных условий.

Накануне в Санкт-Петербурге резко испортилась погода, усилились порывы ветра: их скорость достигала 20 м/сек, а к ночи поднялась метель.На фоне происходившего городские экстренные службы забеспокоились о возможной угрозе возникновения наводнения.