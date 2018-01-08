Рогозин рассказал о создании штаба по защите ОПК от санкций

Курирующий «оборонку» вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин сообщил о формировании в стране оперативного штаба для «обеспечения устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса и стабильного исполнения государственного оборонного заказа в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США».

Как написал Рогозин в своем Twitter, оперативный штаб создан на основе коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК), которая появилась в 2014 году для «реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности».

Председателем Военно-промышленной комиссии является президент РФ Владимир Путин, его заместителем и главой коллегии – Дмитрий Рогозин. Оперативный штаб по борьбе с влиянием санкций на российскую «оборонку» возглавит заместитель председателя коллегии, вице-президент Лиги содействия оборонным предприятиям Олег Бочкарев.

В Коллегии #ВПК сформирован оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития #ОПК и стабильного исполнения #ГОЗ в условиях прогнозируемого усиления незаконных санкций США против оборонных предприятий России. Штаб возглавит зампред Коллегии #ВПК Олег Иванович Бочкарев pic.twitter.com/KxZC0PaRDl — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 января 2018 г.

Напомним, в минувшем октябре Госдепартамент США обнародовал «черный список» из 39 росийских оборонных предприятий и силовых структур, запретив совершать с ними «существенные сделки» с конца января 2018 года. Этот запрет распространяется не только на американские компании, но и по всему миру. Госдеп предупредил, что его нарушителей будут также подвергать санкциям вне зависимости от того, какую страну они представляют. В качестве санкционных мер в данном случае рассматриваются такие варианты, как закрытие доступа к кредитам в американских банках и запрет на въезд в США топ-менеджерам компании.

В конце 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что в Кремле прорабатываются различные сценарии на случай продления и усиления санкций, но подробностей не раскрыл. «Было бы неправильно все эти меры по хеджированию рисков публичить и раскрывать», — пояснил он свой отказ.