Медведев запретил выбрасывать окурки из окон машин и поездов

Премьер-министр РФ Владимир Медведев утвердил поправки в Правила противопожарного режима, принятые с целью повышения уровня безопасности на территориях, прилегающих к дорогам и населенным пунктам. В документе появились новые нормы и требования, причем особое внимание уделено противопожарной охране железных дорог и прилегающих к автомобильным дорогам территорий.

«Принятые решения позволят повысить уровень защищенности земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов от пожаров», — уточняется в сообщении пресс-службы правительства России.

В частности, поправками вводится запрет на выбрасывание сигаретных окурков из окон поездов и автомобилей. «В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта», — гласит поправка.

Также запрещено курить «в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы» в ходе уборки зерновых и заготовки кормов – лицам, участвующим в этих работах. Курение им дозволяется только в специально оборудованных для этого местах (если таковые имеются в непосредственной близости от места проведения работ).

Поправки к Правилам противопожарного режима запрещают использовать при уборочных работах автомобили и иную технику, не оснащенную искрогасителями и огнетушителями, при погрузке «грубых кормов и волокнистых материалов в кузов» обязывают водителя глушить двигатель, а трогаться с места разрешают только «после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы».

Кроме того, еще одна поправка касается складирования соломы, сена и дров «в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи и на расстоянии менее 15 м от оси линий связи» – оно отныне тоже запрещено.

Владельцам и арендаторам земельных участков в населенных пунктах и дачникам предписано «производить регулярную уборку мусора и покос травы» и «принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах».