На крыше манхэттенской башни Трампа загорелась вентиляция

В нью-йоркском небоскребе Trump Tower на Манхэттене произошел небольшой пожар, пишет газета The New York Daily. Возгорание было зафиксировано на крыше башни, сообщили источники в экстренных службах города. Его заметили очевидцы, позвонившие в пожарную службу с сигналом о задымлении.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP