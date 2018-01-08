На крыше манхэттенской башни Трампа загорелась вентиляция

В нью-йоркском небоскребе Trump Tower на Манхэттене произошел небольшой пожар, пишет газета The New York Daily. Возгорание было зафиксировано на крыше башни, сообщили источники в экстренных службах города. Его заметили очевидцы, позвонившие в пожарную службу с сигналом о задымлении.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP — TODAY (@TODAYshow) 8 января 2018 г.

По словам Департамента пожарной службы Нью-Йорка, очаг возгорания располагался, по всей вероятности, «в системе охлаждения и отопления здания». Причина пожара устанавливается, но криминальные версии не рассматриваются.

Однако недавно сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка и агенты Секретной службы США проверяли небоскреб из-за сообщения о якобы заложенной там бомбы.

Пламя было быстро ликвидировано, не успев распространиться, пострадавших нет.

Владелец 58-этажной Trump Tower – президент США Дональд Трамп – сейчас находится в Вашингтоне. Проживая в президентской резиденции в Белом доме, американский лидер продолжает сохранять за собой роскошные апартаменты в манхэттенском небоскребе.