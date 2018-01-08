Москве пообещали крещенские морозы на Старый Новый год

После оттепели, которая продолжалась в Москве на протяжении новогодних и рождественских каникул, столицу ждут «классические» крещенские морозы, счтают в погодном центре «Фобос». Его специалист Евгений Тишковец предупредил РИАНовости, что под Старый Новый год – то есть ближе к выходным – «Москва окажется в центре скандинавского антициклона, распогодится… к выходным морозы окрепнут до -10… -15 °С».

Напомним, 4 января синоптики обещали москвичам и гостям столицы похолодание к Рождеству – со сменой атмосферных фронтов, обильными снегопадами, резким усилением ветра и метелями. Тем не менее сейчас в Москве около 2 градусов мороза, днем станет немного теплее, снег ожидается – но небольшой.

В целом, судя по ряду последних прогнозов, с середины января погода на европейской части России будет возвращаться к показателям в пределах климатической нормы.