Россия отвергла требование платить ЕС 1,4 млрд евро в год из-за свинины

Россия считает безосновательным требование Европейского союза платить ему компенсацию в размере 1,4 млрд евро в год, заявил «Интерфаксу» руководитель департамента торговых переговоров министерства экономического развития РФ Максим Медведков. По его словам, российская сторона выполнила все требования арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) по урегулированию спора об ограничении на импорт свиней из ЕС.

«Неясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров», — пояснил Медведков позицию Минэкономразвития. По его словам, Россия в ответ намерена требовать созыва панели арбитров, которые определят уровень выполнения их требований и, соответственно, правомерность претензий Евросоюза.

«Понятно, что без такого определения никакие ответные меры вводиться не должны. Одновременно мы примем участие в обсуждении объема предполагаемых компенсаций», — уточнил представитель МЭР.

Он добавил, что возможная компенсация ЕС не имеет отношения к бюджетным расходам, поскольку речь идет об отзыве некоторых торговых уступок, предоставляемым Евросоюзом России по условиям членства в ВТО. За счет отмены этих уступок и сложится сумма требуемой компенсации – в случае, если арбитры признают ее правомерной и обоснованной.

«Это может быть повышение импортных пошлин на российские товары или введение количественных ограничений импорта и прочее», – предположил представитель Минэкономразвития, пояснив, что конкретные уступки, которые могут быть отозваны, должны также определить арбитры. Со своей стороны МЭР РФ, по его словам, рассчитывает на их непредвзятость, объективность и приверженность правилам и практике ВТО при принятии решения.

Ранее первый заместитель руководителя экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников предупредил, что если арбитры признают иск ЕС на 1,4 млрд евро в год правомерным, то Россия может выйти из состава Всемирной торговой организации.

Напомним, запрет на импорт европейской свиноводческой продукции Россия ввела в 2014 году в связи со вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в странах ЕС, а позднее добавила свинину в список контрсанкционных продуктов – тех, ввоз которых запрещен в рамках эмбарго, введенного в ответ на экономические санкции Евросоюза.

ЕС подал на действия Москвы жалобу, назвав их причиняющими ущерб европейским сельхозпроизводителям и не соответствующими условиям ВТО, которая в августе 2016 года признала Россию виновной в нарушении правил организации и потребовала снятия ограничений. В июне прошлого года ЕС и РФ уведомили орган ВТО по разрешению споров о том, что его требования будут выполнены в течение 8 месяцев и 15 дней.