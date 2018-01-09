На Урале умер один из создателей российского ядерного щита

В Челябинском областном онкодиспансере 9 января скончался один из создателей современного ракетно-ядерного щита России академик Евгений Аврорин.

Об этом «Российской газете» сообщил научный руководитель Всероссийского НИИ технической физики имени Забабахина академик Георгий Рыкованов.

Само НИИ находится в закрытом городе Снежинск Челябинской области. Аврорин был его почетным научным руководителем. Ученому было 85 лет.