09 января 2018, 14:21
На Урале умер один из создателей российского ядерного щита
В Челябинском областном онкодиспансере 9 января скончался один из создателей современного ракетно-ядерного щита России академик Евгений Аврорин.
Об этом «Российской газете» сообщил научный руководитель Всероссийского НИИ технической физики имени Забабахина академик Георгий Рыкованов.
Само НИИ находится в закрытом городе Снежинск Челябинской области. Аврорин был его почетным научным руководителем. Ученому было 85 лет.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое