Основатель Amazon стал богатейшим человеком в истории

Основатель и глава интернет-компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории. Он занял первую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном Bloomberg.

На сегодняшний день состояние Безоса достигло 105 млрд долларов. Еще в декабре прошло года его активы оценивались в 98,6 млрд.

На начало 2017 года его капитал был почти втрое меньше — 33,8 млрд долларов.

Стремительный взлет активов обеспечил рост акций Amazon. С начала января 2018 года они подорожали на 3,2%.