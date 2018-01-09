09 января 2018, 15:56
Источники очертили целевую аудиторию для старта кампании Путина
Президент России Владимир Путин начнет свою избирательную кампанию с поездок по стране, в ходе которых будет общаться с рабочими, молодежью и пенсионерами. Это следует из плана его поездок, о котором рассказали источники «Дождя».
По их данным, в середине недели Путин отправится на вагоностроительный завод в Тверь. Там он будет общаться с рабочими этого предприятия.
Также на этой неделе президент встретится со школьниками в Кремле, где пообщается с авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее».
На следующей неделе запланировано участие Путина в мероприятиях по случаю 75-летия прорыва блокады Ленинграда. Там Путин будет общаться с ветеранами.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Путин идет на них как самовыдвиженец.
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