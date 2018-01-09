Путин лично откроет московский предвыборный штаб

Президент Владимир Путин 10 января лично откроет свой предвыборный штаб в Гостином дворе. Об этом сообщили источники «Дождя».

По их словам, Путин прибудет на открытие во второй половине дня, после намеченного на этот же день визита в Тверскую область. Там глава государства посетит вагоностроительный завод.

Предвыборный штаб Путина уже размещался в Гостином дворе около Кремля. Это было на выборах 2004 года, когда Путин стал президентом во второй раз.