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09 января 2018, 19:47
Виталий Мутко допинг Олимпийские игры суды

CAS получил апелляцию Мутко и 42 спортсменов на отстранение от Олимпиады

Здание и вывеска спортивного арбитражного суда в Лозанне
Здание и вывеска спортивного арбитражного суда в Лозанне

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию от 42 российских спортсменов, отстраненных МОК от олимпийского движения за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи в 2014 году. Об этом сообщается на сайте CAS.

Среди спортсменов, подавших апелляцию на отстранение от Игр, бобслеисты Алексей Воевода, Александр Зубков и Дмитрий Труненков, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова, Юлия Чекалева, конькобежка Ольга Фаткулина, биатлонистки Ольга Вилухина, Яна Романова, Ольга Зайцева и другие атлеты.

Также CAS получил апелляцию на пожизненное отстранение от олимпийского движения от вице-премьера РФ Виталия Мутко. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

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