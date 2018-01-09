Радикалы пригрозили УПЦ Московского патриархата новыми акциями

Радикальная националистическая организация С14 объявила о намерении продолжить акции против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщает «Обозреватель».

Координатор организации Маркиян Яциняк заявил, что новые акции будут более масштабными и более продолжительными. По его словам, проводиться акции будут не только у Киево-Печерской лавры, въезд в пещеры которой накануне блокировали десятки радикалов в балаклавах.

Основным требованием националистов является разграничение церквей и официальное признание того, что «Киево-Печерская лавра должна быть украинской».

Напомним, в декабре минувшего года СМИ сообщили, что глава непризнанного Киевского патриарха Филарет направил патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу и Архиерейскому собору письмо, в котором предложил преодолеть разногласия, однако позже отметил, что Украина должна быть самостоятельной, и борьбу за автокефалию он продолжит.

В РПЦ выразили надежду на примирение и выстраивание диалога с Киевским патриархатом.