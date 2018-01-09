Спецкомиссия подтвердила выводы «Роскосмоса» по аварии «Фрегата»

Специальная комиссия, созданная по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина для выяснения причин аварии разгонного блока «Фрегат», завершила работу, сообщил РИА Новости председатель научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев.

По словам Коптева, выводы комиссии соответствуют заключению «Роскосмоса»: «По причинам наши выводы коррелируются с выводами, сделанными ранее аварийной комиссией Роскосмоса. Другой причины не может быть, это как говорится, медицинский факт. Другое дело, что в рамках нашей комиссии были более детально изучены все документы, которые никаких вновь открывшихся обстоятельств аварии не выявили».

Документы, составленные спецкомиссией по итогам работы, были направлены в правительство еще 22 декабря, уточнил Коптев: «Общего сбора не было, каких-то возражений до наступления Нового года получено также не было. Сегодня первый рабочий день. Какого-то неприятия, оценки мне лично неизвестны».

Напомним, 28 ноября минувшего года состоялся второй в истории космодрома Восточный пуск: ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» должна была вывести на орбиты 19 спутников. Однако в расчетное время связь со спутниками установить не удалось: из-за несовершенства алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат» спутники так и не вышли на орбиты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал случившееся репутационной проблемой и подчеркнул, что никакие страховые выплаты не покроют ущерб.