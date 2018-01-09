09 января 2018, 17:10
Избирательный штаб Путина разместится в Гостином дворе
Предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина разместится в московском Гостином дворе, рассказали РБК источники, близкие к Кремлю.
По данным одного из них, помещения для штаба уже подготовлены, часть сотрудников штаба уже их заняли.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что штаб откроется «в ближайшее время».
На выборах 2012 года штаб Путина находился в здании мэрии Москвы на Новом Арбате, его возглавлял режиссер Станислав Говорухин.
О том, кто возглавит штаб на предстоящих в марте выборах, пока не сообщалось.
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