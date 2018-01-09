Избирательный штаб Путина разместится в Гостином дворе

Предвыборный штаб президента РФ Владимира Путина разместится в московском Гостином дворе, рассказали РБК источники, близкие к Кремлю.

По данным одного из них, помещения для штаба уже подготовлены, часть сотрудников штаба уже их заняли.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что штаб откроется «в ближайшее время».

На выборах 2012 года штаб Путина находился в здании мэрии Москвы на Новом Арбате, его возглавлял режиссер Станислав Говорухин.

О том, кто возглавит штаб на предстоящих в марте выборах, пока не сообщалось.