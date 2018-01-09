Аятолла Хаменеи разрешил иранцам протестовать

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что народ имеет право выражать недовольство, однако его нельзя путать с насильственными действиями. Об этом сообщает Reuters.

Хаменеи подчеркнул, что есть большая разница между законными требованиями и погромами.

«Когда какого-то человека лишают права, и он протестует, или же где-либо собирается группа недовольных — будь это 100 или 500 человек — это одно дело. Когда же некоторые, воспользовавшись этим, оскорбляют Коран, ислам, оскверняют флаг, устраивают пожары — это другой вопрос», — заявил Хаменеи.

Аятолла не оставил без ответа заявление президента США Дональда Трампа, пообещавшего помощь иранцам «в нужное время». Хаменеи дал понять, что это высказывание не останется без последствий, и назвал протесты граждан, изначально касавшиеся экономики страны, но ставшие политическими, «игрой с огнем».

«Эти проблемы должны быть решены. Мы должны выслушать иранцев и ответить им официально», — сказал он.

Напомним, с 28 декабря в крупнейших городах Ирана проходили массовые акции протеста, в которых погибли 20 человек, включая одного полицейского. Местные СМИ сообщают, что арестованы не менее тысячи человек. Судебные органы утверждают, что главарям антиправительственных акций грозит смертная казнь.