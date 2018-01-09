Перенесшего инсульт Кокшенова выписали из ЦКБ

Актер Михаил Кокшенов выписался из Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве и находится дома. Об этом агентству «Москва» сообщила дочь артиста Алевтина Кокшенова (Вокрош).

17 октября он был госпитализирован с инсультом в Первую градскую больницу. Затем актера перевели в ЦКБ управделами президента России.

Кокшенову 81 год, он народный артист России. Известен по фильмам «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода…», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и другим.