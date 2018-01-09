Свидетель обвинения по делу Никиты Белых решил изменить показания

Бизнесмен Альберт Ларицкий, сообщивший о передаче взятки бывшему кировскому губернатору Никите Белых, готов дать новые показания. Об этом Белых заявил во время сегодняшнего слушания по его делу, передает «Медиазона».

По словам Белых, в автозаке Ларицкий сказал ему, что давал показания против экс-губернатора, потому что иначе для Ларицкого могли наступить «вредные последствия».

Также в суде было зачитано заявление от Ларицокго и его адвоката, в котором говорится, что свидетель «не был достаточно откровенен» и теперь готов «сообщить суду правду».

Судья отклонила ходатайство о повторном допросе Ларицкого.

Ларицкий утверждал, что передал для Белых 200 тысяч долларов для получения земельного участка.

Показания он давал, уже будучи в СИЗО. Ларицкого осудили на три года за мошенничество.