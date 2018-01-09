В Госдуме предложили не лишать прав за отказ пропустить пешехода

Первый зампред думского комитета по законодательству Вячеслав Лысаков предложил исключить из правил дорожного движения норму, согласно которой если водитель трижды не пропустил пешехода или превысил разрешенную скорость на 40-60 км/ч, он лишается водительских прав. Об этом парламентарий рассказал ТАСС.

Норма, о которой идет речь, включена в законопроект, уже принятый Госдумой в первом чтении.

Документ устанавливает перечень статей КоАП, за трехкратное нарушение которых водителю будет грозить лишение прав на срок до полутора лет или штраф в 10-30 тысяч рублей.