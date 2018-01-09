Мемория. Сергей Параджанов

9 января 1924 года родился кинорежиссер Сергей Параджанов.

Личное дело

Сергей Иосифович Параджанов (1924—1990) родился в Тбилиси в армянской семье антикваров. В 1942 году окончил с тройками среднюю школу и поступил на строительный факультет Тбилисского института инженеров железнодорожного транспорта.

Спустя год бросил вуз, поступив одновременно на вокальный факультет Тбилисской консерватории и в хореографическое училище. Во время войны в составе концертной группы выступал в военных госпиталях. В 1945 году перевелся в Московскую консерваторию.

В 1946 году был принят на режиссерский факультет ВГИКа, учился у Игоря Савченко, а после его смерти — в мастерской Александра Довженко.

Окончил ВГИК в 1951 году. Дипломной работой Параджанова был короткометражный фильм «Андриеш» по одноименной молдавской сказке.

В 1955 году Параджанов экранизировал эту сказку еще раз, сняв на киевской киностудии, куда его распределили, полнометражный вариант. Однако дебют молодого режиссера остался незамеченным.

В 1950-х — начале 1960-х годов поставил несколько документальных и художественных фильмов. Его игровые работы того периода — «Первый парень» (1958), «Украинская рапсодия» (1961), «Цветок на камне» (1962) — были выдержаны в стилистике соцреализма. Критики обвиняли режиссера в поверхностном изображении жизни и в шаблонности.

Прорывом Параджанова в кино стала картина «Тени забытых предков», снятая на украинском языке.

Картина вышла в прокат в 1965 году, была отмечена призом Всесоюзного кинофестиваля в Киеве и собрала целый ряд иностранных наград — за лучшую режиссуру Международного кинофестиваля в Мар-дель-Плато, Кубок «Фестиваля фестивалей» в Риме, премию Британской киноакадемии за лучший иностранный фильм.

В том же году режиссер начал съемки сюрреалистической картины «Киевские фрески». Спустя несколько месяцев фильм закрыли, обвинив Параджанова в «мистически-субъективном отношении к современной действительности».

Он нашел выход, превратив эту историю в картину о жизни армянского поэта Саят-Новы.

В 1967 году Параджанова пригласили снимать фильм о Саят-Нове на Ереванскую киностудию. Однако вскоре режиссера обвинили в порнографии и мистицизме, в том, что он исказил образ поэта. В итоге имя Саят-Новы исчезло из названия (фильм стал называться «Цвет граната»), также в картину были внесены многочисленные цензурные правки.

В 1973 году Параджанов был арестован по обвинению в гомосексуальных связях и осужден на пять лет колонии строгого режима. 30 декабря 1977 года, за день до своего 53-летия, режиссер был освобожден — об амнистии Брежнева попросил французский режиссер Луи Арагон.

После освобождения Параджанов поселился в доме детства в Тбилиси. На киностудии «Грузия-фильм» совместно с Давидом Абашидзе снял «Легенду о Сурамской крепости» (1984). В 1986 году снял документальный фильм «Арабески на тему Пиросмани», повествующий об известном грузинском художнике Нико Пиросмани. В 1988 году вместе с Абашидзе поставил фильм «Ашик-Кериб» по одноименной сказке Михаила Лермонтова

В 1989 году Параджанов начал съемки автобиографической картины «Исповедь», однако закончить ее не успел.

Сначала съемки отложили из-за смерти сестры режиссера Анны, после у Параджанова обнаружили рак легкого.

21 июля 1990 года Сергей Параджанов скончался в Ереване, там же был погребен.

Чем знаменит

Сергей Параджанов, 1988 Фото Юрия Мечитова

Режиссер советского авторского кино, известность которому принесли картины «Тени забытых предков» (1965), «Цвет граната» (1968), «Легенда о Сурамской крепости» (1984), «Ашик-Кериб» (1988). Сергей Параджанов считается одним из представителей «новой советской волны» и «поэтического кинематографа» в СССР.

Один из самых ярких его фильмов «Цвет граната» представляет собой серию кинофресок, посвященных армянскому поэту Саят-Нове. Картина лишена диалогов и сюжета в привычном понимании.

О чем надо знать

Личная жизнь Параджанова была такой же яркой, как и его творчество. Он был дважды женат. Первый раз женился в 1951 году, еще будучи студентом ВГИКа, — на продавщице из ЦУМа Нигяр Сераевой, татарке по национальности. Позднее рассказывал друзьям, что родственники Сераевой сбросили ее под поезд за то, что она вышла замуж за иноверца и вопреки их воле (за нее уже был получен калым от другого претендента).

В 1955 году 30-летний режиссер женился на 17-летней дочери советского дипломата Светлане Щербатюк. В 1958 году у них родился сын Сурен. «Они жили своим хозяйством славно, но не всегда согласно. Невозможно было играть так, как того требовал Сережа: котлеты следовало укладывать на блюдо не так, а этак, яблоко чистить только таким макаром, чашку ставить не туда, а сюда… Даже из Светланы он делал модель или часть обстановки — как угодно. То пересаживал ее к окну, то против света, то накидывал на нее шаль, то вплетал жемчуга в волосы. Ласково улыбаясь, она до поры до времени все безропотно терпела», — писал режиссер Василий Катанян.

В 1961 году супруги развелись, однако поддерживали близкие отношения.

Также у режиссера были многочисленные отношения с мужчинами. Его дважды судили за гомосексуализм. В 1948 году Параджанов и еще семь человек были арестованы по делу главы Грузинского общества культурных связей Николая Микавы. Параджанову дали пять лет за однополые отношения, затем срок был заменен на условный.

В декабре 1973 года во время визита в Киев к больному брюшным тифом сыну режиссер был арестован во второй раз. Ему дали пять лет колонии за «мужеложство», порнографию и изнасилование мужчины. Одним из потерпевших по делу проходил сотрудник НИИ Михаил Сенин — сын украинского партийного деятеля. Во время следствия Михаил покончил с собой. Параджанов отсидел четыре года, написав в заключении несколько новелл, по которым позднее был снят фильм «Лебединое озеро. Зона».

Прямая речь

О сцене, которая должна была войти в фильм «Исповедь»: «У моей бабушки была шуба. При большевиках бабушкину шубу прятали от НКВД, потому что шуба была настоящая, французская, из щипаного котика. Во время нэпа дедушка купил ее у хозяина табачной фабрики. При советской власти бабушка надевала ее два раза. Первый раз это случилось однажды ночью, когда пошел снег, дедушка разбудил ее, говорит: "Встань, надень шубу — смотри, какой снег идет!". Бабушка встала, надела шубу на ночную рубашку и простояла в ней на пороге, обнявшись с дедом, всю ночь. Так и помню это утро: бабушка стоит на пороге в мокрой шубе... А второй раз она надела шубу на похороны дедушки. Он умер в августе. Соседи сказали ей: "Надень шубу". Окружили ее, смотрели на шубу, смотрели на деда в гробу и хором плакали».

Притча из детства, навеянная обысками, предназначенная для «Исповеди»: «Все детство я вынужден был глотать украшения матери, фамильные драгоценности, чтобы спасти их от конфискации. После обыска меня сажали на горшок…».

О подарке на грузинскую свадьбу Владимиру Высоцкому и Марине Влади (воспоминания Влади): «В старом Тбилиси мы празднуем наше бракосочетание, состоявшееся в Москве всего за полчаса. Здесь нам устраивают настоящую старинную свадьбу. …Мы все еще сидим за столом, когда во дворе начинает петь петух. Самый удивительный подарок мы получаем, открыв дверь нашей комнаты. Пол устлан разноцветными фруктами. Записка в два слова приколота к роскошной старинной шали, брошенной на постель: "Сергей Параджанов". Стараясь не слишком давить фруктовый ковер, мы падаем обессиленные, и я тут же засыпаю, завернувшись в шелковистую ткань шали».

Сын режиссера Сурен Шахназаров (интервью gordonua.com): «Как он говорил, режиссер должен уметь все, и воровать тоже. Если режиссер снимает фильм про криминал, то он тоже должен уметь это делать. Он мне на конкретных примерах это показывал. Идем на базар. Стоит азербайджанец, продает виноград, папа спрашивает: "Сколько стоит эта гроздь винограда? 25 за эту гроздь? 20 сказал! Да за 25 тебя мулла проклянет!" — стал кричать он на весь базар. Торговец не выдерживал: "Слушай, за 15 забирай и уходи". Идем дальше, гранаты продают. А папа очень любил, когда они на столе в вазах стояли. Торговец — молодой мужчина с восточной внешностью. "Какой гранат хороший! А это мой сын. Он в Киеве живет. Знаешь, какие красивые девочки?" — начал беседу отец. Торговец: "Нет, не знаю". В это время папин троюродный брат ставит сумку на землю, и папа с его пирамиды гранатов сбрасывал по одному в эту распахнутую сумку. Тот только склониться хочет — папа опять за свое: "А хочешь, приедешь в Киев, мой сын тебя с такими девочками познакомит?" В итоге, мы за два граната расплатились, а полсумки набрали бесплатно.

Что только отец ни делал! И у церкви милостыню просил. К нему журналисты с камерой пришли, а он: "Я тридцать лет без работы и без пенсии". "А как вы будете жить, если друзья вам не помогут?" "Сейчас я вам покажу". Они с камерой с ним идут, а он встал около церкви в Тбилиси милостыню просить. Некоторые его узнавали, давали по 10 и 25 рублей. Нищие были недовольны, что он отбивал у них заработок. А папа за полчаса собрал 150 рублей. "Неплохие деньги — если каждый день по столько, то жить можно", — удивлялся он. Но потом нищим эти деньги и раздал».

5 фактов о Сергее Параджанове

Параджанов оставил после себя большое количество коллажей, инсталляций, кукол, скульптур и других поделок. Многие из них находятся в Доме-музее в Ереване — там он жил во время съемок своего последнего незаконченного фильма «Исповедь». «Слово "коллаж" я услышал от него впервые, пожалуй, лет тридцать назад, когда у нас им, в сущности, никто не занимался. Материалом ему служило буквально все, от драгоценности до утиля. Если я говорю "утиль", то имею в виду разбитые электролампочки, наклеенные в причудливом сочетании на лист фанеры и вставленные в раму. Назвал он это "Инфаркт". Если я говорю "драгоценность", то имею в виду, например, комплиментарное письмо к нему Федерико Феллини, которое Сережа, инкрустировав осколками перламутра, павлиньим пером и засушенными лепестками лотоса, повесил в старой декадентской рамке под каретным фонарем у себя в изголовье», — писал режиссер Василий Катанян.

В 1990 году Параджанов стал одновременно Народным артистом Украинской и Армянской ССР.

Своей родиной он считал Грузию, Армению и Украину; провел на Украине больше 20 лет, сняв там картину «Тени забытых предков».

Параджанов открыто поддерживал диссидентское движение. На премьере «Теней забытых предков» в Киеве после режиссера на сцену вышли представители украинской интеллигенции, заявившие о массовых политических арестах на Украине. В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию и усиления преследования инакомыслящих режиссер подписал «Письмо-протест 139-ти», адресованное Брежневу. В 1971 году на творческой встрече в Минске Параджанов раскритиковал руководство КПСС и советской киноотрасли, выступил в поддержку Андрея Тарковского. Были и другие случаи. Суды над Параджановым по обвинению в гомосексуализме могли быть поэтому лишь поводом наказать его за общественную позицию.

Сын Параджанова Сурен не добился больших успехов. В одном из интервью он хвалился крупными выигрышами в казино, а также рассказал, что отсидел за сбыт наркотиков. По состоянию на 2015 год жил с матерью в центре Киева. «Я отдыхаю, как в фильме "Алиса в стране чудес". "На свете много есть путей, чтоб как-нибудь прожить, и мне позвольте в вашу честь стаканчик пропустить". Я инвалид, у меня был инсульт. На озерах получил травму головы, которая спровоцировала внутреннее кровоизлияние. ...А занимаюсь чем? Папа меня чему-то научил, заработать на сигареты и кофе могу, но чтобы больше — нет. По профессии я архитектор, но ушел из этой сферы», — сообщил Сурен Параджанов.

Материалы о Сергее Параджанове:

Биография в Википедии

Статья РИА Новости

Биографическая справка на портале «Чтобы помнили»

Заметка о судимостях режиссера

Книга Левона Григоряна «Параджанов»

«Цвет граната: мир Параджанова в 23 главах»