09 января 2018, 20:37
Аркадий Волож купил гражданство Мальты
Основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож вместе с членами семьи приобрел гражданство Мальты. Информацию об иностранцах, купивших гражданство, раскрыло мальтийское правительство (.pdf).
В «Яндексе» подтвердили РБК эту информацию.
«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — сообщили в компании.
Помимо Воложа и членов его семьи среди купивших мальтийское гражданство обнаружились и другие известные россияне.
Среди них бывший губернатор Амурской области (2000-2007) Леонид Коротков.
Как пишет Malta Today, гражданство Мальты обходится в 650 тысяч долларов.
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