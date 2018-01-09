Аркадий Волож купил гражданство Мальты

Основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож вместе с членами семьи приобрел гражданство Мальты. Информацию об иностранцах, купивших гражданство, раскрыло мальтийское правительство (.pdf).

В «Яндексе» подтвердили РБК эту информацию.

«Аркадий Волож много путешествует по делам компании, наличие европейского паспорта позволяет совершать поездки в безвизовом режиме. Как и прежде, он остается российским гражданином и выполняет все требования законодательства России», — сообщили в компании.

Помимо Воложа и членов его семьи среди купивших мальтийское гражданство обнаружились и другие известные россияне.

Среди них бывший губернатор Амурской области (2000-2007) Леонид Коротков.

Как пишет Malta Today, гражданство Мальты обходится в 650 тысяч долларов.