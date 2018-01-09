МИД Турции вызвал российского посла из-за действий сирийской армии

Российский и иранский послы в Анкаре были вызваны в МИД Турции, где им был выражен протест в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом пишет Daily Sabah.

Протест касался нарушений сирийской правительственной армией, которую поддерживают Россия и Иран, режима прекращения огня в регионе. Турция призвала РФ и Иран повлиять на сирийские власти, чтобы прекратить удары по оппозиции.

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что сирийские правительственные войска наносят удары по умеренной оппозиции в провинции Идлиб под видом борьбы с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).