МВД подтвердило сокращение 10 тысяч гаишников

Министерство внутренних дел России сократит 10 тысяч штатных единиц за счет неукомплектованных и иных должностей в структуре Госавтоинспекции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ведомстве уточнили, что сокращения проводятся на региональном уровне руководителями соответствующих территориальных органов МВД и коснутся сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД.

Увольнение в связи с сокращением штатов не грозит сотрудникам, замещающим должности, предусматривающие совершение регистрационных действий, проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений.

Сокращение штатной численности сотрудников МВД проводится во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Напомним, 31 декабря минувшего года глава государства подписал соответствующий документ.