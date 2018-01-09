СМИ назвали заинтересовавших ФИФА в связи с допингом российских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) запросила у России допинг-пробы 19 российских футболистов, в числе которых — Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Денис Глушаков, Сергей Игнашевич, Александр Кержаков и другие, пишет «Советский спорт» со ссылкой на некий надежный источник.

Издание приводит фамилии всех 19 футболистов, допинг-пробами которых якобы интересуется ФИФА: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Виктор Файзулин, Денис Глушаков, Владимир Гранат, Максим Канунников, Сергей Игнашевич, Александр Кержаков, Александр Кокорин, Дмитрий Комбаров, Алексей Козлов, Юрий Лодыгин, Павел Могилевец, Александр Самедов, Андрей Семенов, Олег Шатов, Георгий Щенников, Роман Широков, Юрий Жирков.

Как отмечает «Советский спорт», семеро из девятнадцати этих футболистов (Акинфеев, Дзагоев, Глушаков, Кокорин, Комбаров, Самедов, Жирков) должны составить основу национальной сборной на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России летом этого года.

Однако издание подчеркивает, что обвинить кого-либо из российских футболистов в применении допинга на основании повторных анализов проб не удастся: все анализы арестованы Следственным комитетом РФ, а в системе ADAMS, которой оперирует Всемирное антидопинговое агентство (WADA), эти пробы считаются «чистыми».

Однако из-за подозрений в том, что экс-глава Московской допинговой лаборатории, а ныне осведомитель WADA Григорий Родченков в 2012-2013 годах вносил в ADAMS информацию, не соответствующую данным, изначально полученным московской лабораторией, российские футболисты попали в список Макларена — юриста, возглавлявшего независимую комиссию WADA по расследованию применения допинга в российском спорте. Именно выводы этой комиссии стали основой обвинения атлетов из России в употреблении запрещенных препаратов и массовых отстранений от международных соревнований, в том числе Олимпийских игр.