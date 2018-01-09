Из Минобранауки уйдет последний представитель команды Ливанова

Из Минобрнауки увольняется последний чиновник, близко работавший с бывшим главой ведомства Дмитрием Ливановым. Об уходе сотрудницы министерства Людмилы Огородовой РБК сообщили несколько источников.

Она курировала проект развития вузов «5-100», который осенью раскритиковала действующая глава министерства Ольга Васильева. Она предложила сократить количество участников программы с 21 вуза до шести, но совет проекта ее решение не поддержал.

Проект «5–100» призван ввести отечественные университеты в сотню лучших вузов трех рейтингов (Quacquarelli Symonds (QS), Academic Ranking of World Universities (ARWU) и Times Higher Education (THE). На его реализацию выделено 43,5 млрд рублей.

В пресс-службе Минобрнауки сведения об увольнении Огородовой комментировать отказались. Источник в правительстве сообщил, что официальное распоряжение будет опубликовано через две недели.

Людмила Огородова заняла свой пост в августе 2013 года и курировала департамент государственной политики в сфере высшего образования. После увольнения она займет должность заместителя губернатора Томской области по социальным вопросам.

После вступления в должность в 2016 году Ольга Васильева сразу же сменила трех заместителей, назначенных ее предшественником. Последний представитель команды Ливанова уволился в 2017 году.