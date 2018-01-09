09 января 2018, 19:24
Медведев уволил Огородову с должности замминистра образования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение (.pdf) об освобождении Людмилы Огородовой от должности заместителя министра образования и науки.
Ранее источники сообщили, что Огородова — последний чиновник Минобрнауки, близко работавший с бывшим главой ведомства Дмитрием Ливановым, — увольняется. При этом сообщалось, что Огородова курировала проект развития вузов «5-100», который осенью раскритиковала действующая глава министерства Ольга Васильева.
В распоряжении за подписью Медведева говорится, что Огородова освобождена от должности замминистра образования и науки в связи с переходом на другую работу.
По информации СМИ, Людмила Огородова может занять пост замгубернатора Томской области, на котором будет курировать образование.
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