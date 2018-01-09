Медведев уволил Огородову с должности замминистра образования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение (.pdf) об освобождении Людмилы Огородовой от должности заместителя министра образования и науки.

Ранее источники сообщили, что Огородова — последний чиновник Минобрнауки, близко работавший с бывшим главой ведомства Дмитрием Ливановым, — увольняется. При этом сообщалось, что Огородова курировала проект развития вузов «5-100», который осенью раскритиковала действующая глава министерства Ольга Васильева.

В распоряжении за подписью Медведева говорится, что Огородова освобождена от должности замминистра образования и науки в связи с переходом на другую работу.

По информации СМИ, Людмила Огородова может занять пост замгубернатора Томской области, на котором будет курировать образование.