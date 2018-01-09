Глава ЦИК удивилась реакции ЕС на недопуск Навального к выборам

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала заявление службы внешних связей ЕС по поводу недопуска к президентским выборам политика Алексея Навального, передает ТАСС.

Официальный представитель службы внешних связей ЕС Майя Косьянчич ранее заявила, что «политически мотивированные судебные решения не должны использоваться для запрета участия в политической жизни».

По ее словам, запрет на участие Навального в выборах «вызывает серьезные сомнения в наличии политического плюрализма в России и демократических перспективах предстоящих в 2018 году выборов».

Памфилова, в свою очередь, выразила удивление в связи с тем, что в ЕС существует «такая привилегированная забота исключительно в отношении господина Навального», хотя ЦИК отказывал в регистрации из-за судимости и другим кандидатам.

По словам Памфиловой, с 2012 года, когда было введено указанное ограничение, до выборов из-за судимости не были допущены около 250 кандидатов.

ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за условного срока, который политик получил по делу о хищениях в компании «Кировлес». Приговор был вынесен в 2017 году — после того как Верховный суд направил дело на новое рассмотрение из-за вердикта ЕСПЧ.