ПФР объяснил отказы в страховой пенсии в 2017 году

Пресс-служба Пенсионного фонда России прокомментировала заявление главы Минтруда РФ Максима Топилина о случаях отказа в начислении страховой пенсии по старости в 2017 году, сообщает ТАСС.

Ранее Топилин рассказал о случаях таких отказов и уточнил, что «отказникам» назначали социальную пенсию, а если она оказывалась меньше уровня прожиточного минимума — начисляли социальные доплаты.

В ПФР пояснили, что для начисления страховой пенсии россиянин должен достичь соответствующего возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин), накопить минимальный страховой стаж и минимальное число страховых баллов. В противном случае заявитель может рассчитывать лишь на социальную пенсию, которая назначается на пять лет позже страховой: в 60 лет женщинам, в 65 лет мужчинам.

При этом в Пенсионном фонде подчеркивают, что количество отказов в страховой пенсии было минимальным.