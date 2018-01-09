Кабмин утвердил четыре плана мероприятий по цифровой экономике

Российское правительство утвердило планы мероприятий по четырем из пяти направлений программы «Цифровая экономика». На их реализацию потребуется 522 млрд рублей.

На мероприятия по «Нормативному регулированию» предусмотрено выделение 284 млн рублей для формирования правовых условий внедрения и использования инновационных технологий.

В рамках «Формирования исследовательских компетенций и технологических заделов» на развитие «сквозных технологий» выделяется 50,1 млн рублей.

По направлению «Информационной инфраструктуры» для создания дата-центров, на разработку концепции создания и развития сетей 5G, правительство собирается потратить 436,6 млрд рублей.

Направление «Информационная безопасность» подразумевает создание национального и региональных центров реагирования на компьютерные инциденты и сокращение доли использования иностранного оборудования российскими госорганами. На эти мероприятия выделяется 35 млрд рублей.

План пятого раздела «Кадры и образование» кабмин поручил представить до 31 января 2018 года Минэкономразвития, Минтруду и Минобрнауки совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив».