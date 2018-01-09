Самолет ВМС США заметили между Хмеймимом и Тартусом при атаке дронов

Во время атаки беспилотников на базу в Хмеймиме, где базируется авиация ВКС РФ, и военно-морскую базу в Тартусе, где также находится российская военная техника и военнослужащие, между этими двумя объектами барражировал самолет ВМС США, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление Министерство обороны России.

В военном ведомстве сочли странным совпадением, «почему в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США Poseidon».

Напомним, в ночь на 6 января 13 беспилотников попытались атаковать базы в Хмеймим и Тартусе. В Минобороны РФ заявили, что, обладая беспилотными летательными аппаратами самолетного типа, боевики могут проводить террористические атаки в любой стране мира.

По утверждению военных источников, к атаке могут быть причастны боевики запрещенной в России группировки «Ахрар аш-Шам».