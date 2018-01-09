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09 января 2018, 14:44
биология медицина физиология

Длительный прием ибупрофена опасен для мужчин

Ибупрофен
Ибупрофен
Wikimedia Commons

Популярное болеутоляющее средство ибупрофен при длительном употреблении может повышать у мужчин риск нарушений фертильности и других проблем со здоровьем, свидетельствует недавнее исследование. Специалисты говорят, что они не обнаружили проблем у тех, кто принимает препарат недолго, но советуют без необходимости не принимать его в течение длительного периода.

Участниками исследования были здоровые мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, получавших по 600 мг ибупрофена дважды в день. В итоге у них возникли нарушения в выработке мужских половых гормонов, которые обычно наблюдаются у пожилых людей и курильщиков. Лабораторные исследования образцов тканей показали, что выработка тестостерона в семенниках снижалась, но общий его уровень оставался прежним, так как гипофиз начинал вырабатывать другой гормон, который стимулирует синтез дополнительного тестостерона. Врачи назвали это явление «компенсированным гипогонадизмом». Давид Мёбьерг Кристенсен (David Møbjerg Kristensen) из Копенгагенского университета рассказывает, что после окончания исследования расстройство выработки тестостерона у участников прошло, но ученые опасаются, что у тех, кто принимает ибупрофен дольше, оно может стать постоянным, и их организм в определенный момент уже не сможет компенсировать снижение уровня тестостерона. Это может стать причиной снижения фертильности, падения мышечной массы, эректильной дисфункции и усталости.

В марте 2017 года Иржи Дворжак, бывший глава медицинского департамента ФИФА, сказал, что обеспокоен распространение приема ибупрофена и других болеутоляющих среди футболистов высокого уровня. Он сообщил что, согласно проведенному им в ноябре 2016 опросу, почти половина футболистов, участвовавших в последних трех чемпионатах мира, ежедневно принимала противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен.

Результаты нынешнего исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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